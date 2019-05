VIDEO | Vaata, kuidas künnab merd inspektorite vastne laev, millega asutakse röövpüüdjaid jahtima

Eile said oma laeva kätte Läänemaa ja Saaremaa inspektorid ja kohe tehti Kakumäe sadama ümbruses ka proovisõitu. Keskkonnainspektsiooni tehtud video taustal ongi kuulda, kuidas Harju inspektor kolleegidele teise laeva pardal selle kohta selgitusi jagab.

„Uued laevad on mõeldud mereäärsete maakondade inspektoritele kalapüügi kontrollimiseks Läänemerel, sest praegu kasutusel olevad laevad on juba pisut ajale jalgu jäänud ja vajavad väljavahetamist,“ selgitas uute laevade hankimise vajadust Keskkonnainspektsiooni kalakaitseosakonna juhataja Indrek Ulla.

Ulla selgitas, et uute laevade tellimisel võeti arvesse nii nende kiirust ja manööverdamisvõimet kui ka tehnilist varustatust, mis on oluline järelevalve tegemisel ja meresõidu turvalisuse tagamisel.

„Laevad on üheksa meetrit pikad, alumiiniumist kerega, varustatud vöörirambi ja võrgumasinaga. Paatide paremaks manööverdamiseks on paatidele paigaldatud kaks võimsat mootorit, mis tagavad maksimaalse mereturvalisuse ja annavad võimaluse kasutada ka joystick juhtimissüsteemi ehk mootorite elektroonilist juhtimissüsteemi. See võimaldab paati igas suunas manööverdada või siis ühes kohas paigal hoida,“ täpsustas Ulla.

Läänemaa inspektorid jõudsid oma laevaga 7. mail kolme tunniga Kakumäelt koju Haapsallu. Saarlastel, kel jupp maad pikem teekond, kulus pisut kauem aega. Üks laev jääb Harjumaa inspektorite käsutusse.

Uued järelevalvelaevad on hangitud Merendus- ja Kalandusfondi (EMFK) toel. Aluste kogumaksumus on 1 500 000 eurot, sellest 70 protsenti katab Euroopa Liit, ülejäänud 30 protsenti on Eesti riigi poolne kaasfinantseering.