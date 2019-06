Viiendat korda toimuva Loodusfestivali keskmes on loodusvaatlused

Loodusfestival tähistab tänavu oma viiendat sünnipäeva mitmekesise programmiga, kust iga loodushuviline leiab endale sobivaid tegevusi nii Tartus kui Tallinnas. Sel aastal on Loodusfestivali südameks loodusvaatluste maratoni 31 vaatluspunkti üle Eesti. Vaatlused sisestatakse Elurikkuse andmeportaali, kus need on avalikult kõigile kättesaadavad.

“Külastajatele on avatud vaatluspunktides võimalik osaleda loodusretkedel ja juhendatud vaatlustel. Kohal olevad eksperdid aitavad erinevaid liike vaadelda ja määrata ning räägivad huvitavaid fakte juba leitud liikide kohta,” ütles festivali projektijuht Andro Truuverk.

Loodusvaatluste maratoni formaat kujutab endast 24 tunni jooksul avatud ala, mille jooksul püütakse tuvastada võimalikult palju looma-, taime- ja seeneliike. Maraton algab 14. juunil kell 12 ning lõppeb järgmisel päeval kell 12. “Looduse vaatlemine maratoni formaadis on lihtne, loodushuvilisel ei tarvitse muud teha, kui vaatluste tegemise rakendusega tutvuda, kohale tulla ja loodust uurima asuda,“ sõnas loodusvaatluste maratoni eestvedaja Veljo Runnel. Eelmisel aastal pärjati loodusvaatluste maratoni Eesti Teadusagentuuri teaduse populariseerimise auhinnaga, üle-eestiline ettevõtmine sai tunnustuse ka Keskkonnaministeeriumi aasta keskkonnateo konkursil.

Lisaks vaatlustele toimuvad Tartus ja Tallinnas loodusteemalised ja -hariduslikud üritused alates õpitubadest ja loodusretkedest kuni 15. juunil Tartu kesklinna pargis toimuva linnalooduse päevani välja. Festivali kavaga on võimalik tutvuda festivali kodulehel. Valdav osa üritusi on külastajatele tasuta.