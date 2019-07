Alkoholimaitsja argipäev – treening hoiab vormis ja purju ei jää

Ivar Soopan ivar.soopan@maaleht.ee RUS 3

Kuidas tarbida alkoholi nii et purju ei jää? Aare Karolini jaoks on retsept selge: tuleb kohe sülitada Ivar Soopan

HOMSE MAALEHE LUGU: Kui jook lõhnab nagu põhjaranniku kalalaev, on see siis hea või halb? Ainsa eestlasena rahvusvahelises kange alkoholi hindamise žüriis töötav Aare Karolin on lonksanud sadu jooke ja need siis välja sülitanud.