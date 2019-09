Eesti ettevõte tahab 3D-printimisel plasti asendada saepuruga

“Peenemast saepurust 3D-printi­mise boonus on, et saab teha hästi keerulise geomeetrilise kujuga puidust detaile, mida käsitsi ei oleks võimalik valmistada või siis võtaks see väga palju aega ja läheks hirmkalliks,” selgitab iduettevõtte 3Cular üks asutajatest Kaisa Hansen.

3D-printimine võiks tema sõnul rakendust leida puidu- ja mööblitööstuses, kus treitavad detailid saaks asendada prinditutega. See võimaldaks ühtlasi puitu ka otstarbekamalt ja säästvamalt kasutada, sest printides jääke põhimõtteliselt ei teki. Kõige olulisem asja juures on Hanseni sõnul aga plasti asendamine puiduga.

“88 protsenti kõigist 3D-printimise materjalidest põhineb plastil, plastprügi on aga probleemiks kogu maailmas,” tõdeb ta. “Printimisel tekib üsna palju praaki, mis tähendab, et kõik see plast muutub kohe prügiks. Lisaks lenduvad õhku ohtlikud ühendid, kuna 3D-printimisel kuumutatakse plasti 200 kraadi juures.”