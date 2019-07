EKSPERIMENT: Kui kaua saab süüa üle aja läinud toitu?

Heli Raamets heli.raamets@maaleht.ee RUS

Katses osalenud toodetest vedas keeduvorst välja 28 päeva pärast “kõlblik kuni” tähtaega. Oleks ehk kauemgi kõhutäidet pakkunud, kuid sai siis lihtsalt otsa Argo Ingver

Vahel juhtub, et kapinurka jääb mõni toit, millele märgitud kuupäev on juba möödas. Proovisime, kui kaua on sellised piimad, vorstid ja muu veel söömiskõlblikud.