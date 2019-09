FOTOD | Esimesel angerjafestivalil läks kaubaks koguni poolteist tonni angerjat

Hoolimata keerulistest ilmaoludest – sadas ju lakkamatult –, nautis reisiseltskond Võrtsjärve ilu ja kohaliku angerjaga seotud maitseid. Maalehe retkelised õppisid ka kutselise kaluri õpetuste järgi angerjat purki tegema.

Muide, on üsna harukordne, et üks festival kolitakse rajuilma tõttu loetud tundidega edukalt teise kohta, aga Võrtsjärve ääres just nõnda juhtuski. Oiu sadamas pakutud maitsev angerjasupp ja Jaan Tätte jutud-laulud Valma külas jäävad kindlasti tükiks ajaks meelde. Nädalavahetusega läks kaubaks kokku koguni poolteist tonni angerjat.