Mahemuna OÜ juhatuse liikme Annika Rudnitski sõnul oli neil algselt 3000 kana, ning 326 kana on alles esialgne kahju, sest ilvese külaskäigud on jätkunud. Rudnitski hinnangul on praegu kanalas 2500–2600 kana.

Ta rääkis, et vaevalt aasta tegutsenud ettevõtjatena puudus neil kogemus, mida sellises olukorras teha. “Kui kull mõne üksiku kana ära viib, siis kirjutad selle lihtsalt korstnasse, aga see kogus, mille ilves murdis, on uskumatu,” sõnas ta.