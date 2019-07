Jaak Allik, Püve Peeter ja harrastusteatrite näitejuhid

Jaak Alliku silmaga ja kõrvaga tuntav panus – peale selle, et ta oli oskuslikult jälginud tervikut –, oli August Kitzbergi enda lavastusse toomine. Selgitan: nimelt avati Suislepa rahvamaja 1939. aastal just lavastusega “Püve talus”.





” Lavastused on alati valminud Eesti eri paigus peetud suvekoolides. Harrastajate kooslusel on põhimõte kutsuda juhendajaks, lavastajaks teatriproffe.

Nüüd kuulub see ajalooline maja ettevõtja Avo Aedmale, kelle südameasi tundub olevat kultuurielu alles hoidmine rahvamajas ja Suislepas üldse. Tema mängis kirjanik Kitzbergi, kes mõlema vaatuse algul publiku ees sõna võttis.

Üsna kindlasti oli Alliku mõte see, et ühes rahvatükis peab olema päris hobune. Kaks kosilast sõitsidki kosja kaarikuga. Mu nähtud etendusel jäid kosilased, hobune ja kaarik pisut hiljaks ja see ootamatu situatsioon lisas vürtsi nii näitlejate kui ka publiku jaoks.

Mõni tõetera sees...

Kitzberg on küll kirjutanud (seda ütles ka tema osatäitja lavalt), et “Püve talus” ei taha kirjanduslikult midagi olla ega linna- ega parematele maanäitelavadele tikkuda, vaid on “külaküünide jaoks mõeldud, kus ju ka mõnikord näitemängu mängitakse”.

Avo Aedma, kes mängis August Kitzbergi, on Suislepa ettevõtja. Just tema lasi suveetenduse tarvis rahvamaja kõrvale ehitada vastse plankaia, et liiklus külateel teatritegemist ei segaks Viio Aitsam



Ometi saab näidendit Alliku tõlgenduses enese jaoks tänapäevaseks mõtestada küll.

See on näidend, kus ametist maha võetud vallavanem Püve Peeter ei kaota koos ametiga ka mõistust. Ta peab plaani, paneb oma kolm tütart mehele ja päästab talu pankrotist. Taas Kitzbergi tsiteerides: “Vanad tuttavad kujud, ühesugused igapäised inimesed, nagu minu koduküla inimesed juba kord olid. Pilt külaelust tahab tükk olla, muud midagi, ja kes lõbusa naljaga, milles mõni tõetera ka soolaks seas, lepib, see lepib siis ka minuga ja ta ei sõima suurt.”

Just nii oligi.

Lavastus lõppes lauluga “Mul­gi­maal, sääl on hää elada”. Kõik nagu kord ja kohus.