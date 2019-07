Jahiseltsi esimees: kui ründaja polnud hunt, kes see siis oli?

Annaliisa Post annaliisa.post@maaleht.ee RUS

Hunt loomaaias Foto: Muusikus

Reedel teatas keskkonnaagentuur, et väidetav hundirünnak Hiiumaal ei leidnud kinnitust, ent Tahkuna jahiseltsi esimees Harri Kattel ja hundiuurija Ilmar Rootsi on jätkuvalt veendunud, et ründaja oli hunt.