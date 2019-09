Kartuliautod tee ääres: vali sobivad kartulid ise välja ja jäta raha lihtsalt kassasse

Ahti Ansip Uue-Papiaru talust alustas ettevõtmisega eelmisel suvel, kui avas Kõrveküla iseteeninduspunkti. Sealne kartuliauto on tema sõnul tänu tihedale liiklusele kõige populaarsem. „Algus läheb visalt, inimesed võtavad väga aeglaselt asju omaks, aga sel aastal läheb juba paremini,“ rääkis Ansip, kellel on kartulimaad kaks hektarit.

Ta rääkis, et sai inspiratsiooni nii läänemaailmast, kus autoparklates toiduaineid müüakse, kui ka Peipsi-äärsest elust. „Memmed müüvad oma sibulat ja kurki ning tihtilugu pole kedagi juures. Enne kui ta sind köögiaknast näeb, oled juba kotiga läinud ja raha lauale jätnud,“ selgitas Ansip.

Ette on tulnud ka olukordi, kus kliendid pole ausad, kuid määravam on siiski, et ei pea ise kogu aeg kohapeal passima. „Ma ei pea seda probleemiks. Inimene saab kõhu täis ja ei jää mina vaesemaks,“ ütles ta. Küll aga oli eelmisel aastal probleem, et kellegi näpud sügelesid kassasse pandud raha järele. Tänavu on kassad tugevamast materjalist ja selliseid vahejuhtumeid ette pole tulnud.