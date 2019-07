“Minu põhihuvialad on seotud sellega, kuidas inimene mõjutab looduslikke elupaiku,” rääkis üks stipendiaat, Tartu Ülikooli loomaökoloogia teadur Tuul Sepp. “Praeguseks on maailmas väga vähe elupaiku, kuhu inimmõju üldse ei jõua.”

Teine stipendiaat, TÜ botaanika ja ökoloogia doktorantuuris õppiv Kaarin Parts on pühendunud puujuurte uurimisele. Ta on osaline kahes suures kliima soojenemist uurivas katses. “Mulle tuli üllatusena, et 130aastane puistu reageerib väga kiiresti, kusjuures sellistes tingimustes, kus ainult osa puujuuri on soojendatud.”