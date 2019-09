Kuidas leida kaheeurost, mis maksab 20 eurot

Haljaku arvates sobivad meenemündid ja -medalid hästi kingituseks, sest neil on emotsionaalne väärtus, mis ei kao ajas ega ruumis. Lisaks leidis ta, et kollektsioneerimine on põnev ja hariv. „Kui ostad mõne mündi, olgu seal peal näiteks Jaan Poska või hansalinn Viljandi, siis automaatselt ikkagi lähed guugeldad ja vaatad Vikipeediast,“ rääkis ta.

Ka Ilvese sõnutsi on kogujatel erinevad motiivid. Tema meelest on see tore hobi, mis sobib eriti hästi neile, kellele meeldib asju süstematiseerida.

Reeglid saab ise luua

Lisaks sellele, et kogumiseks on erinevad põhjused, varieeruvad ka kogutavad mündid. „Kogumine on friikide ja maniakkide valdkond, kus loogika ei kehti. Igaüks võib luua oma reeglid – need olenevad indiviidi fantaasia piiridest,“ ütles Ilves. Kollektsioneerida võib teema, nominaali või materjali järgi ning nõnda järjest kaugemale nuputada. Näiteks saab koguda oma sünniaasta münte, mis on sel aastal üle maailma välja lastud.



Ilves alustas kogumisega juba kuueaastaselt ning müntidest pakuvad talle huvi Tsaari-Venemaa mündid. „Tulenevalt minu nimest kogun ka ilvestega münte,“ rääkis ta.

Haljak ütles, et mõnele kogujale meeldib ka spekuleerida. „Kui tahate oma raha säilitada või mingisugust kindlustunnet, siis mina olen kullausku. Kulda on võimalik kiiresti realiseerida ja see ikkagi maksab midagi, isegi kui raha muutub lepalehtedeks,“ selgitas ta.