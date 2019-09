Kuidas on võimalik, et maatükile on topelt piirid mõõdetud?

Alo Kotka maa-ameti katastri registriosakonna nõunik RUS

Kust jookseb piir? Ester Vaitmaa

Minu probleem puudutab maad. Nimelt ostsin ma 2011. aastal oksjoni kaudu ühe kinnistu Järva maakonnas.



Kuna kinnistu piirneb teega, on ilmselt lumelükkamiste käigus üks piiripost kaduma läinud. Mina soovisin maamõõdufirmalt teada saada, kui palju maksab piiriposti taastamine. Firmalt tuli vastus, et kuna teie kinnistul on topelt piirid, tuleb teil terve kinnistu uuesti mõõta ja see maksab 750 eurot.



Mina soovin teada, kuidas ja millal tekkis minu ja mu naabri piirile selline topelt piir, sest alguses seda ei olnud ja miks pean mina oma kulul seda viga parandama hakkama. Ega mina ole seda maad ise välja mõõtnud ega ka lasknud mõõta, kuna ma oksjonilt selle maa ostsin. Ja kui selgus, et maa on valesti mõõdetud, miks siis mind sellest ei teavitatud? Kas on mingi võimalus, et see piir ilma minu väljaminekuteta korda saaks?



Kui neid piire niimoodi kontoris joonistatakse, siis võiks ju selle asja ka kontoris korda teha, sest ühtegi maamõõtjat ei ole ma pärast seda, kui maa oksjonile läks, liikumas näinud.



T. N. Järvamaalt