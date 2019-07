Kuidas vormistada väljapääs avalikule teele läbi naabri maa?

Elan Viimsi vallas. Maade tagastamisel jäi väljapääsutee minu kinnistult avalikule teele nii, et enamus teest on minu maa sees, üksnes naabri maatüki nurk paigutub nii, et 2 meetrit teed on naabri maa sees.

Probleemi ei olnud seni, kuni maa müüdi uuele omanikule. Nüüd pean iga kord naabri nurgast üle sõitma ja vald soovib asja klaarida nii, et mulle surutakse peale isiklik kasutusõigus. Kohalik maamõõtja teatas mulle, et kui on isiklik kasutusõigus, siis see tähendab, et naaber hakkab siis ka minu maa peal olevat teed kasutama (ehkki sellega teeks ta pikema ringi). Järelikult ma ei saa isikliku kasutusõigusega leppida, vaid soovin servituuti. Palun selgitage, mis kaasneb isikliku kasutusõigusega ja mis kaasneb servituudiga. Miks pean mina nüüd seda asja uuesti vormistama, kui omal ajal tegi vald oma kinnistuplaanidega teele jõnksu ehk vea sisse?

V. L. Harjumaalt