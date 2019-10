Metsakonverents tõi kokku need, kes näevad metsas lahendust kliimaprobleemile

Erakondade debatis vaidles sellele seisukohale vastu Peeter Ernits EKRE esindajana. “Kas professor Toomas Frey on tõesti häälekas vähemus?” küsis ta. “Puutun kokku metsaekspertide ja teadlastega, kes on väga mures, olgu siis lankide suuruse või reaalse juurdekasvu pärast. Ühelt poolt on metsa palju, eriti kui vaadata helikopterist. Sõites autoga on teede servad üsna lagedad. Siin on suur lõhe.”

Veiko Uri tõi välja lõhe ka teaduslikes seisukohtades. “Üks osa teadlasi leiab, et kliima seisukohast on parem, kui metsi ei majandata, teine osa arvab, et just metsi majandades aitame kaasa kliimamuutuste leevendamisele.”

Nii Aigar Kallas RMKst kui ka Terhi Koipijärvi Soome Metsähallitusest rõhutasid, et metsade majandamisel peab kombineerima majanduslikke, loodushoidlikke, kultuurilisi ja sotsiaalseid väärtusi, mis kokku tähendavadki jätkusuutlikku ehk säästvat metsandust.

