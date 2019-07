Õpingutega hädas üliõpilased küsivad ilma mõjuva põhjuseta perearstidelt tervisetõendeid

Annaliisa Post annaliisa.post@maaleht.ee RUS 9

Perearst tõi näite, et mõnel üliõpilasel on raske krooniline haigus, mis igapäevaelu ja õppimist ei sega, välja arvatud juhul, kui mõni eksam äkki halvasti läheb Foto: Argo Ingver

Eesti perearstide selts tegi sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile pöördumise, milles tõi välja, et viimastel aastatel on aina rohkem tekkinud olukordi, kus õpingutega hätta jäänud üliõpilane läheb perearsti juurde, et saada formaalne tõend akadeemilise puhkuse jaoks, kuigi reaalset terviseprobleemi tal pole.