Sügavimmutus pikendab ehituspuidu eluiga

Lotus Timberi puidu tulekaitse ja viimistluse ning välismaa müügijuht Rein Paloson märgib, et kui keegi soovib oma eramaja ehitusel kasutada juba enne puidu- ja tulekaitsevahenditega töödeldud materjali, peab ta seda küsima ehitustarvete poodidest. Sealt saab ka infot, kust müügil olev puit pärineb ja kas soovi korral on võimalik tellida just mõnes Eesti tehases töödeldud materjali.

Et saada aimu sellest, kust mingis puiduhoovis müüdav puit pärit on ja kui tugev see on, tasub vaadata laua või prussi otsa ja selle lõikepinnal olevaid aastarõngaid. Kui aastarõngad on tihedad, nende vahed väikesed, siis on kuusk või mänd kasvanud põhjapoolsetel laiuskraadidel ja puidu tugevuses võib kindel olla. Pikkade vahedega aastarõngad on aga märk sellest, et puit pärineb lõunapoolsetest kasvukohtadest, näiteks Poolast, Valgevenest või ka Leedust.

Peale selle peab põhjas kasvanud puit paremini vastu puiduhaigustele, kahjuritele ja keskkonnamõjudele laiemalt.