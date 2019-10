Tapetud kanade asemel sirguvad Sanlinnu farmides uued tibud

“Vaevalt et oma kanakasvatust enam taastama hakkan, vanust ka juba...” ohkas parimas eas ettevõtja aasta tagasi, kui Maaleht tema kanalates avastatud salmonella ja kanade hukkamise jutuks võttis.

Salmonelloosikahtluse said Sanlinnu farmid mullu septembris. See sai surmaotsuseks ettevõtte 200 000 kanale, kes saadeti järgmise kahe nädala jooksul Poola tapamajja. Ei pea vist ütlemagi, et elutöö hävitamine oli ettevõtjale suur šokk, millest üle saamiseks kulus kuid.

Puksov oli alguses liiga löödud ega teadnud, kas tahab uuesti kanakasvatusega pihta hakata. Kahe kuu eest aga tõi ta farmi uuesti sisse 30 000 noorkana.