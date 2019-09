Teadlased koostasid piltmäärajad puudel, kividel ja maapinnal kasvavatest suursamblikest

„Samblikud on tõeliselt multivariaablid olendid,“ on öelnud Eesti samblikuteaduse ehk lihhenoloogia rajajaid, Tartu Ülikooli professor Hans Trass. „Milline on kõige kaunim organism, see on maitse küsimus. Orhideed on minu jaoks nagu ilusad paksud naised, kuid pisut liiga ülepaksenenud minu jaoks.“

” Isegi lepavõsa ja umbrohuväli on mu meelest kaunid, kaugelt kaunimad kui betoonist parkimisplatsid või kõrgetest klaasidest modernsed seinad.

Kui ei oleks samblikke, oleks loodus vaesem, puuduks üks väike lüli ainevahetuses. Arktikas on elusolendeist kõige suurem biomass just samblikel, neid on seal isegi rohkem kui samblaid.

Eestiski leidub paiku, kooslusi, kus samblike suurem osakaal paistab silma, näiteks loopealsete kirevaid rändrahne. Või mõtelge vanale kuusemetsale, kus okstel ripuvad tortidena alla habe- ja narmassamblikud. Põnevad tegelased! Kas neil on ka nimed?

Sellele küsimusele vastamiseks saavad entusiastid nüüd appi võtta Tartu Ülikooli teadlaste aastatepikkuse töö viljana valminud piltmäärajad. Eraldi raamatud on kasutada puudel, kividel ja maapinnal kasvavate suursamblike kohta. Liigirohke pisisamblike rühm vajab liikide kindlakstegemisel tõsisemat tööd (mikroskoobi või keemialabori abil) ja neid antud raamatutes ei käsitleta.

Samblike mitmekesisuse juures ongi juba kasvupind üks oluline määramistunnus. Tartu Ülikooli kirjastusel ilmunud piltmäärajad aitavad ka võhikut, sest alustavad lihtsamatest, mitte mikroskoopilistest tunnustest – ja lõpuks võib köidet liigi leidmiseks lihtsalt lapata. Enamik kirjeldatud suursamblikest ongi luupi abiks võttes nõnda määratavad.

Köitvad ja kummalised

Raamatupoodide lettidel on saadaval kõige hilisem, tänavu suve lõpul trükist tulnud köide maapinnal kasvavatest samblikest ehk epigeiididest. Kõik kolm määrajat on aga korraga omandatavad kas veebipoodidest või näiteks Tartu Ülikooli botaanikaaia külastuskeskusest.



Kolmekeelsete (eesti, vene ja inglise keel) määrajate põhiautorid Tiina Randlane ja Andres Saag soovitavad üles otsida ka valminud online-määrajaid.

„Samblikud on köitvad ja kummalised,“ kirjutavad autorid määraja eessõnas. „Nende väliskuju varieerub märkamatust kirmest või koorikust silmatorkavate tuttide, tuustide, põõsakesteni; nende värvus vaheldub mustast valgeni, hallist pruunini, kollasest punaseni…“

Tehkem nüüd nende kaunite olevustega tutvust!