Teatri alusmüür laotakse kooliteatrite suvekoolis Rannal

Kooliteatrite suvekoolis Rannal oli liikumine kõiki osalejaid ühendavaks lüliks Viio Aitsam

Esimeses suvekoolis 24 aastat tagasi oli kaks vahetust. Kool kestis kümme päeva ja sellest sai osa 600 last ja noort.

Nüüd osales 160 noort teatritegijat ja nende juhendajad. Kõigil viiel päeval olid laagris õppetunnid nii õpilastele kui ka kooliteatri juhendajatele. Lianne Saage ütles, et lapsed on jagatud gruppidesse – grupis kuni 12 õpilast. Rannal oli sellel aastal 11 gruppi, igal oma noor juhendaja. “See on meie kogemus, et väikestes gruppides on kasutegur kõige suurem,” selgitas Lianne Saage aastatega väljakujunenud korraldust.

Sõnade muusika avab südamed

2019. aastal tegelesid õpilastega Vallo Toomla, Lauli Otsar, Rauno Kaibiainen, Ragnar Toompuu, Kristjan Rohioja, Grete Jürgenson, Eduard Tee, Alo Kurvits, Kaire Russ, Tanel Ting ja Reigo Tamm. Kooliteatrite juhendajatele andsid tunde ehk esinesid Märt Treier, Maarius Pärn, Uku Uusberg, Martin Algus, Urmas Lennuk ja Margus Mikomägi.

Korralduse kandev jõud on lapsed, kes teevad kaasa Lianne Saage kooliteatris Liblikapüüdja. Kogemus, mis saadakse nii luulefestivalide kui ka Ranna suvekoolist, on ilmselt võrdväärne esinemis- ja lavakogemusega, mida pakub kooliteater.

” Soov on anda edasi teadmist asjust, mis on elus päriselt tähtsad ja väärtuslikud.

Vägev on traditsiooni puhul see, et kunagistest kooliteatrilastest on saanud teatriga seotud täiskasvanud, kes tulevad appi suvekooli pidama. “Puhkus on selle kohta, mis Rannal sünnib, üsna vale sõna. Siin on iga sekund tegevustega seotud. Kokkusaamine on see aga küll,” kirjeldas Lianne Saage.