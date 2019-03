Teet Margna: Aga kui reisidest veel, siis see esimene oli kõige raskem. Seal varastati kaamera ära – Ecuadoris, kolmandal päeval… Nüüd on kaamerad õnneks nii väikesed, neid on lihtsam enda küljes hoida. Aga muud hullu pole juhtunud, röövitud ei ole, lennukitest pole maha jäänud.

Kristjan Jõekalda: Ei juhtunud isegi Venemaa reisil, mina kartsin küll, et seal midagi tuleb. Piisab sul seal ju mõne lolli miilitsa või purjus kamba ette sattuda – kui ikka eestlane, siis fašist.