MAALEHE ARHIIVIST | Märt Avandi: maailmaparandamine on meie ainus ülesanne elus

Ta on inimesena suur mees. See on asja põhiiva. Kahtlemata peab teatris olles olema andekas, see on elementaarne. Sa pead olema ka teatraalina suurmees, aga inimesena suurmees, see on täpselt sama oluline... Jah, täpselt sama tähtis, ma ei saa öelda, et tähtsam. Kui sa oled andekas näitleja, lavastaja, kirjutaja, võtad endale õpilased, kursuse, ja inimesena oled viimane käkk, siis (ohkab sügavalt) see pole üks õige asi.

Kuidagi on nii juhtunud, Märt, et just oma elu rasketel hetkedel oled sattunud hingeliselt rasketesse rollidesse.

On jah nii juhtunud. See on kokkusattumus...

Edmund Tyrone Eugene O’Neilli näidendis “Pikk päevatee kaob öösse“ (esietendus 2008), James Tyrone, sama kirjaniku “Saatuse heidikute kuus“ (esietendus 2011), Mees Uku Uusbergi näidendis “Pea vahetus“ (esietendus 2009) ... nüüd traagiline Raimond Valgre.

Nii on sattunud. Jah, Raimond Valgre ... miks ma seda üldse tegin. Ma pean lavastaja Merle Karusoost väga lugu. Ja tema mind väga hoiab (otsib sõnu; siis mõnusa irooniaga) – oma veidral sotsiaalselt hälviklikul moel hoiab. Aga see lavastusprotsess ... oli karm, vägivaldne ... selline, milline üks protsess mu praeguste seisukohtade valguses ei tohiks olla.

See näitemäng oli juba tekstina selline, et andis ikka ellu äratada. Sellest johtuvalt me saime ikkagi päris hästi hakkama. Ma leian ...

... ma leian, et see Merle mõte, et habras loominguline Raimond oleks maailma ülekohtuses masinavärgis hukka saanud, riigikorrast sõltumata.

Seda küll. Ma mõtlengi nii, ja hea, kui see sealt välja tuli.

Vaadates leidsin, et suured stseenid, kus jääd suure pildi nurka laval, on nii tihti ka elus. Jah, oska ainult vaadata. Tähele panna.

No aitäh! Kui tõsta kilbile küsimus, mida aeg inimesega teeb, nagu mõte oli, siis sesse teemasse tuleks mu meelest süveneda päriselt.

Äkki oleks tulnud võtta Valgre elust pisut lühem periood, mitte kõike ühte patta panna ... ma ei tea.

Ma tean, see on praegu kombeks. Fragmentaariumid. Ka teises su teatri lavastuses – “Wabadusrist” – on isiksuste lood pandud ühte lavaaega, ja see eeldabki pinnapealsust osatäitmistes. Inimeste eludel jääb lava ajas kitsaks.

Jah, aga siis ongi nii, et tulemus ei pruugi puudutada.

Sind Valgre roll ju puudutas?

No puudutas, ma mõtlesin selle enda jaoks selgeks ja püüdsin leida mingid jooned nii, et see ka mulle endale midagi pakuks. Ma leidsin, aga see oli kuratlikult raske. Nii, Margus, ei peaks olema.

See raskus: näitleja töö on raske, rolli loomine ongi raske, aga seda hoopis teistel asjaoludel kui see, et näitleja peab ... otse öeldes, tegema sitast saia. See näitemäng...

Puudujääk on minu jaoks ka, et me kordagi ei rääkinud sellest, et vaadakem tõele näkku – näitemäng on kohati kirjutatud nii, nagu oleks selle üles tähendanud Siim Susi teisest b-st.

Nii ülbelt, kui see ka kõlab: ma oskan ise paremat dialoogi kirjutada. Võib-olla lugu tervikuna ei oskaks, ei hoomaks – aga dialoogi küll.

Me kõik, iga päev, kirjutame rahulikult, eriti vaidlemata alla millelegi sellisele, millega ise rahul ei ole. Lepime vait olles kokku, et see on OK, ja teeme kaasa. Aga eks sellest see “Laul, mis jääb” räägib omal moel.

Otsus draamateatri palgalt lahkuda tuli ometi enne Valgret?

Jah, seda küll. Ja kindlalt ei tähenda see mingit pettumust teatris. Ma tahan öelda, et vastupidi – olen hakanud jälle elavnema. Ma ei taha suud täis võtta, ehk on veel vara, aga mulle tundub, et juba näen seda teed, mida mööda minna, mis puudutab mind ja teatrit. Seda tükk aega ei olnud.

On tekkinud teatud täiskasvanulikkus, ma ei rapsi enam niisama. Ma püüan teatrit ja oma elu, enda tegevust rohkem mõtestada.

Puudutab see ka seda, mis jääb teatrist väljapoole?

Muidugi, seda ka.

Fragmentaarsus on praegu tavaline. Millessegi ei ole aega süveneda. Kõike tuleb teha kiiresti, kiiresti, kiiresti... Ja siis: unustatud, unustatud, unustatud...

On jah nii. Aga see ei pea nii olema. On võimalik sellega mitte kaasa minna. Keeruline, aga võimalik.

Jääd nälga, ei muud.

Seda peab kavalalt tegema. Loed reklaame, saad selle eest palka ja teed oma tööd põhjalikult.

Üpris kole on kuulata Kuku raadios väga häid näitlejaid õõnsa häälega nõmedaid reklaame ette kandmas. Ma ei arva, et näitleja ei peaks seda tegema, aga seda tuleks teha hästi, ja lollilt koostatud tekst vähemalt normaalseks muuta.

Mõistan. Mina ei loe sellist teksti: “Oo. Liputaja. Näita lippu!” See on siis lipufirma reklaam, millega tahetakse, et ostetaks sinimustvalgeid lippe. See on väga kole.

Ma ei loe alkoholireklaame, SMS-laenu omi... Aga ma ei ütle, et mullegi sekka mingeid tobedusi pole juhtunud.

Reklaami lugemisega on tavaliselt sellised reeglid, et sa ei saa oma sõna sekka väga palju öelda. Kuid tuleb öelda ja ma olen seda teinud.

Kindlasti ma ei kaitse fantaasiavaesust ja rumalust. Sul on õigus, et meie, näitlejad, devalveerime ennast, kuulutades muruniidukid seksikaks.

Aga kui sa tahad, et su pere hästi elaks, on see mõnes mõttes paratamatus.

Kehva, jah.