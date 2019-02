MAALEHE ARHIIVIST | Pika Hermanni sinimustvalge lipu värvid aeti välja Moskvast

Laulev revolutsioon oli 1988. suvel tänavaile toonud sinimustvalged lipud. Aasta lõpus heisati need ka Tartu, Kuressaare jt linnade tähtsamatesse lipuvarrastesse. Kuid Toompeal Pika Hermanni tornis lehvis endiselt Eesti NSV punane plagu. Ühest küljest illustreeris see tegelikku olukorda − Nõukogude okupatsioon ju veel kestis −, teisalt aga riivas ärganud rahva väärikust ja ka vabariigi juhtkonna autoriteeti.

1989. aasta 17. veebruaril otsustas Eesti NSV Ülemnõukogu presiidium Arnold Rüütli juhtimisel kuulutada 24. veebruari Eesti iseseisvuspäevaks ja heisata sel päeval Pika Hermanni torni sinimustvalge rahvuslipp.

“Kahjuks on paljude aastate vältel peetud seda päeva ja sinimustvalget lippu antisovetismi sümboliks. Uutmine on endaga kaasa toonud paljude asjade ümberhindamise ja peab olema selge, et rahvusliku ajaloo tähtpäevi ja rahvussümboolikat ei saa pidada millekski sotsialismivaenulikuks, kuigi suhtumine neisse on erinev,” kommenteeris Rüütel seda otsust ajakirjandusele.

Ta andis ka teada, et Eesti NSV Ministrite Nõukogule on tehtud ülesandeks lipuheiskamise rituaali väljatöötamine.

Päevakohased laulud



Päevakohaste laulude väljavalimise ja esitamise korraldamise eest vastutas kultuuriministeerium. Toona ministeeriumi muusika- ja teatriosakonna juhatajana töötanud Jüri Trei mäletab, et see polnud sugugi esimene omalaadne ülesanne.

Näiteks 1988. aasta suvel tuli tal lauluväljaku ja puhkeparkide direktori Rita Mägari palvel kiiresti leida võimendus lauluväljakul toimunud öölaulupidudele. Kui Ivo Linna ja muusikud lindistasid Alo Mattiiseni ja Jüri Leesmendi isamaalisi laule, korraldas Trei võimude eest salaja stuudioarve kinnimaksmise. Ka kooride ja muusika organiseerimine käis revolutsioonisuvel tihti tema kaudu.