PANIN TÄHELE

Minu kolleegi isakoduga ongi nii juhtunud, meie suvekoduga üheksa korda! Aga abi pole kusagilt. Paar linnameest on teinud isegi etteheiteid, et miks oma vara ei valva! Kas see tähendab, et pean püssiga valvuri palkama?

Et maainimesi on järjest vähem, kas siis pole meiega vaja ka arvestada – las vaatavad üht telekanalit vabalevis ja loevad vananenud ajalehti? Samas räägitakse maaelu arengust.