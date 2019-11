Börsisõnavara appi võttes on meil praegu poliitiliselt veri tänavatel (olukord aktsiaturgudel, kui pessimism on tipus ja optimism põhjas ehk müüakse odavalt, aga ostjaid on vähe).

Ei kujuta hästi ette, kuidas praegune valitsus võiks ühel hetkel teokalt püsti hüpata ja reipa näoga taas püünele astuda.