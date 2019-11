Ain Alvela: miks on Lux Express seadnud eesmärgiks maainimeste sulaselge koorimise?

Teenindavatele bussifirmadele säärane plaan ei meeldinud, aga et liinilubasid saada, pidid nad sellega leppima. Ja eks nad nüüd peatuvadki, kuigi näiteks Lux Expressil on maarahva sõidutamisest hoopis isemoodi arusaam – n-ö postist postini sõitmise piletihind on väänatud sedavõrd kõrgeks, et kohalik inimene niikuinii sellist bussi ei kasuta.

Kui näiteks Lux Expressi Tallinna–Võru täispilet maksab 14 eurot, siis Põlvast Võrru piletit ostes tuleb välja käia viis eurot.

Arvestades, et Tallinnast Võrru on 280 ja Põlvast Võrru 20 kilomeetrit, peaks selle loogika põhjal sõit sellise bussiga pealinnast Võrru maksma koguni 70 eurot.

Ja nüüd ma küsingi, et miks on bussifirma seadnud eesmärgiks maainimeste sulaselge koorimise? Seda enam, et n-ö kohalike bussidega sõites maksab Põlva–Võru vaheline ots 1,5–2 eurot. Miks aga peaks paari-kümne kilomeetri pikkuse otsa eest küsima kolmandiku terve pika liini sõiduhinnast? Ja selline viieeurone buss on tööpäevadel viimane, mis kell 18.45 Põlvast Võrru üldse sõidab.

Kas tõesti on mõnes külapeatuses peatumine niivõrd palju kulukam suurtes linnades peatumisest, et linnarahvast on võimalik sõidutada kümme korda odavama piletihinna eest? Väga masendav ja ülbe käitumine!

Ja eks sellise maaelanike suhtes üles näidatud “vastutulelikkuse” tagajärg ongi, et taoliste bussidega ei taha ükski kohalik inimene sõita. Bussifirma saab aga aru anda, et ei ole nõudlust.