Mitte ükski selline “supersoodsat investeerimisvõimalust” pakkuv kratt ei saa mulle pahaks panna, et ma neid mitte ainult ei usu, vaid suisa põlgan. Esiteks sellepärast, et mulle on vastumeelsed ettevõtlusvormid, kus põhimõtteliselt midagi tegemata soovitakse kellegi arvelt kapitali teenida. Igasugune vahendustegevus, antud juhul inimeste raha paigutamine suure tootluse lubadusega projektidesse, kusjuures ennekõike tagades, et ise oma vaheltkasu kätte saaks.