Ei tee saladust, et kirjutamise ajendiks on ühiskonnas puhkenud poleemika rongiliikluse turvalisuse üle, ning et valdava arvamuse kohaselt lokkab selles mastaapne korratus ja korraldamatus.

Aga korraldamatus lokkab samamoodi ka reisirongide piletimüügis, laiemalt piletimüügisüsteemis kogu Eestis.

Hiljaaegu avaldas üks naisterahvas sotsiaalmeedias kirjutise oma kogemusest Elroni rongis: kuidas ta tualettruumis olles piletimüüja mööda laskis, pärast 20 eurot trahvi sai.