Ajaloolane Aldo Kals: Setomaa vald võiks kanda Lääne-Petserimaa nime

Kuni viimase haldusreformini 2017. aastal teati setodest ja Setomaast mujal Eestis üsna vähe. Nende vald tekkis nii, et Põlvamaa kaks valda (Mikitamäe ja Värska) liideti Võrumaa Meremäe valla ja osa Misso vallaga. Nii loodud Setomaa vald läks Võru maakonda. Selle kontrolljooneäärse valla kui endise Petseri maakonna koostisosade halduslik staatus oli minevikus teistsugune. Vallale pandud nimi on hariv, aga sellele annab ka küsimusi esitada.

Iga koolilaps, rääkimata seaduskuulekast kodanikust, oleks taibanud, et kui on olemas lääne ilmakaarele viitav vald, siis kusagil peab olema ka idakaare nimega seotud maalapp. Kohe küsimus, miks need ühenimelised alad lahus on? Siit hargneb ajalooraamatut või internetipilve uurides see, et Eesti on lähiminevikus ja koguni topelt, 1940. ning siis veel 1944. aastal ja hiljemgi, langenud oma idanaabri agressiooni ohvriks.

Teisisõnu öeldes tähendab see, et sarnaselt Gruusiale ja Ukrainale on ka meie küljest vägivaldselt ära võetud, okupeeritud ning annekteeritud kontrolljoone taga asuv Ida-Petserimaa ja kolm Narva tagust valda. Eesti mõõte arvestades on tegu hiiglaslike maa-aladega. Need kannatavad võrrelda koguni Euroopa Liidu liikme Luksemburgi Suurhertsogiriigi omaga.

Erinevalt grusiinidest ja ukrainlastest, ei tihka enamus meie reakodanikest ja poliitikutest sel teemal aga iitsatadagi. Kunagise orjarahva alaväärsuskompleks annab siin end tunda, aga meil on ruumi arenemiseks ja meeleparanduseks.

On algamas suvi, millega kaasnevad puhkused ja koolivaheajad, reiside ja väljasõitude kavandamised. Kui järgnev pakub huvi, võtke heaks!