Maria talu pidajatel on viimasel ajal tulnud asju ajada PRIAga. Seda on muidugi varemgi tehtud, et talu arendusprojekte ellu viia. Loodeti nüüdki mõisahoone juurdeehitusele toetust saada. Tegu on ametkonnaga, mille kaudu käib enamiku põllumajandustoetuste ja suure osa maaelu arengutoetuste jagamine.

Enn Rand iseloomustab suhteid selle ametkonnaga nii: “On selline müstiline monstrum. Poolteist aastat püüame saada investeeringutoetust seminariruumide laiendamiseks ja ratsakeskuse ehitamiseks. Ja meil on kujunenud selline nii-öelda tore suhtlus, et lõpuks ehitame ikka kõik ise ja oma rahaga valmis.”