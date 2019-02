Ain Alvela: "Enamik, et mitte öelda kõik riigiasutused, kuhu inimestel ikka aeg-ajalt asja võiks olla, on avatud vaid tööpäevadel üheksast viieni."

Väino Ubina: "Olgu see ühistransport tasuta või tasuline, kiidetud või kirutud, taban end viimasel ajal aina sagedamini mõttelt, et oleks kohane selle korraldajatele periooditi kehtestada autovaba kuu asju aetaks ainult ühistransporti kasutades. "