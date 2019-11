Andmekaitseinspektor: miks on kaamerate kasutamise reeglid ranged?

Maria Muljarova Andmekaitse Inspektsiooni vaneminspektor RUS

Maria Muljarova, andmekaitse inspektsiooni vaneminspektor Erakogu

Videovalve kohta tõusetub kaks peamist küsimust: kas töö juures on videovalve lubatud ning mida peaks tegema, et see oleks seaduse silmis korrektne.