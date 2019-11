Andres Eilart: Järviku skandaal kui ajarännak minevikku

Sealt edasi on maja kasutuses olnud elamuna. Tean täpselt, kus olid majas õpetajate tuba ja klassiruumid või kus koolipoisid jõkke ujuma läksid. Kant on mulle tuttav, sest aastaid tagasi kuulus see nüüdseks omamoodi kuulsaks saanud maja suvekoduna mulle. Järvikut tollest perioodist ei mäleta, aga küllap ajasimegi kumbki oma asju.

Valitsuse kriisi lävele viinud skandaali asjaosalisi, maaeluminister Mart Järvikut, tema endist nõunikku Urmas Arumäed ja PRIAga vaidlevat talupidajat Rein Soosaart ühendab varjul hoitud asjaolu, et nad on üksteist tundnud praktiliselt kogu elu. Nad olid sealsamas Võidulas algkoolikaaslased ja noorpõlvekamraadid.