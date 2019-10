Argo Ideon: apteegi omaniku nimi pole peaasi

SVEN ARBET

Juba ammu otsustatud, aga järgmise aasta 1. aprilliks seatud tähtajaga apteegireform on toonud just viimasel ajal palju segadust. Peaasi et vaidlustes ei ununeks põhiline: see on ravimite kättesaadavus Eesti elanikele ning ravimihindade tõusu vältimine.