Argo Ideon: järgmine kriis ei sünni enam valitsuse sees

Martin Helme leidis, et president Kersti Kaljulaid peab ametist lahkuma. Reformierakonna esimees Kaja Kallas leidis, et peaminister Jüri Ratas peab ametist lahkuma.

Aga peaminister Jüri Ratas leidis, et keegi ei pea ametist lahkuma ja lühikeses vaates on just see kõige tõenäolisem tulemus.

Rahandusminister Martin Helme postitas läinud reede õhtul, kümme minutit pärast “Aktuaalse kaamera” algust oma sotsiaalmeedialehele päeva kõige nunnuma pildi. Sellest Helme suvekodu pildist nelja heatujulise EKRE ja Keskerakonna poliitiku, mänguauto ja plasttoolidega on saanud arvustajate ja analüütikute lemmikroog, nagu oleks tegu vähemasti Michelangelo seniavastamata teosega.

Kuid eks üks pilt võibki öelda rohkem kui tuhat sõna.