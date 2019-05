On arusaadav, et valijat huvitab rohkem kõik see, mis oma ihule ligemal. Kahjuks maailm nii lihtsalt ehitatud ei ole, et kui koduõues rohi niidetud, siis kaugemale vaadata pole vaja.

Eesti kuus või seitse eurosaadikut on muidugi ühed mutrikesed suures masinavärgis, aga nad on meie oma mutrikesed – ainsad mitmes hiiglaslikus Euroopa südame hooneterägastikus, kellele algusest peale läheb korda just see, et suurtes vaidlustes ja valikutes Eesti elaniku huve ära ei unustata.