Meie NATO-liitlane ja Euroopa Liidu kandidaatriik Türgi alustas läinud nädalal Süüria põhjaosas sõjalist operatsiooni Rahukevad, mille Euroopa Liidu välisministrid esmaspäeval hukka mõistsid. Türgi sai sisuliselt vabad käed Põhja- ja Kirde-Süürias tegutseda, kui USA president Donald Trump teatas, et USA väed lahkuvad sellest piirkonnast.

Türgi teatas, et tahab oma aktsiooniga lahti saada terroristidest. Välisminister Mevlüt Çavuşoğlu kirjutas New York Timesis: “Ma tahan korrata ja rõhutada, et Türgi ei pea võitlust kurdide vastu. Meie võitlus on terroristide vastu. /.../ Kurdid ei ole meie vaenlased.”