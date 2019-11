Kusagil tegutsevad suured apteegiomanikud ja ärimehed-ravimimüüjad. Neid inimesi rahvas ei näe. Me ei tea, kas nad oma äriplaanide ja dividendivõtmise vahepeal mängivad golfi või hoiavad varbaid vees Maldiividel. Nende huvide eest kõnelevad palgatöötajad, suhtekorraldajad ja lobiorganisatsioonide avalikud näod.

Sel tegevusväljal on mängus miljonitesse ulatuvad kasumid, ning ka poliitikud on hõivatud äritegelaste probleemide-murede lahendamisega. Kõik see trall apteegireformiga käib kas ühtede või siis teiste firmaomanike probleemide ümber, selmet tegelda nende inimeste mure leevendamisega, kel on vaja teinekord rohtu osta ja sisse võtta.