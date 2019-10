Argo Ideon: pagulased ei vali Eestit sihtkohaks

Sukeldumata täpsesse terminoloogiasse, said mullu Eestis varjupaiga 35 inimest ja 62 puhul sellest keelduti. 2019. aasta esimesel poolel said varjupaiga 28 inimest. Need arvud on väiksemad kui aastatel 2015–2017.

Üldpilt on see, et erinevalt valimiskampaaniates tavalisest malakast, kus rahvast kiputakse hirmutama kohe-kohe Eesti piirile saabuva võõra inimmassiga, on meile sisserändamine olnud viimastel aastatel tugeva kontrolli all.