ARVAMUS | Marku Lamp: argumendid kevadise raierahu poolt või vastu

Metsalindude arvukuse langus on ornitoloogide hinnangul toimunud vähemalt alates 1980. aastatest ja see trend ühtib üleeuroopalise lindude arvukuse langusega. Mari Kartau

Kas metsalindude arvukuse hoidmiseks tuleks kehtestada kevadine üleüldine raierahu, nagu see on riigimetsas? Huvirühmad on jagunenud tulisteks pooldajateks ja vastasteks.