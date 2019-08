Arvamus | Miks ja millal hakkasime teistest inimestest rääkima ruunatult-poolikult – vaid eesnimega?

Usun, et paljud on sarnases olukorras olnud, kuid leppinud, et võõras, sageli üsna noor inimene, kõnetab teid eesnime pidi kui lähedast tuttavat või sõpra.

Aastat seitse-kaheksa tagasi tegelesin oma suguvõsa uurimisega. Rõhutada tahan esivanemate sajanditevanust nimepruuki – ees- ja talunimede lahutamatus või läbipõimumine.

Toon eriti ilmeka näite aastast 1752, kui 26. jaanuaril oli Kodavere kiriku altari ees (NB!) Pilli Tõnno Körja Tõnno Mihkle Tiidu Kaddu(i)ga. Et juba järgmisel päeval astus altari ette Persekivi Jaagu Tiit, siis ütles meie pere noorem poeg: “Hea, et me ikkagi Persekivilt pärit ei ole…” Kuid tähtsaim – vanas eesti nimepruugis austati nii iseenesest, kõige loomulikumal viisil, alati esivanemaid – nende vaeva ja tööd. Siin ongi paljukiidetud juured… Muide, Tõnno ja Kaddu viiest lapsest sai 1762. aastal sündinud Juhhan koolmeistriks Elistveres – Kooli Juhhan.

Nüüd tuleb meedias tihti ette, et enesekeskne noorpoliitik teatab: “Arutasime seda küsimust Jüriga.” Talle ei tule vist pähegi, et Eestis on ju sadu Jürisid.

Saatejuht raadios, kes iga poole tunni järel nimetas oma ees- ja perekonnanime (turg ju!), kõnetas samas külalisi vaid eesnime pidi.