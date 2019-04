Ääremaade ääremaisuse vähendamisel on vaeste kooliasulaisse asustamise kõrval vaja õpetada nõrgaandelisemale ja nigela toimetulekuga rahvaosale, kuidas vähem iibida. Esitan “Iive iga hinna eest!” vastase teesi. Poliitilisest mantrast, et “Iga inimene on ühiskonnale ühevõrra hinnaline!” ei muutu iga inimene ühevõrra väärtuslikuks.