Raha on mind alati huvitanud. Kahjuks pole endal seda kunagi ülearu palju olnud, kuid see-eest olen raha olemust ja toimepõhimõtteid aastaid põhjalikult uurinud.

Paljud väidavad, et suur hulk raha ei too rahulolu, et õnn ei peitu rahas. Ise usun pigem, et vähe raha on veel hullem. Kusagilt jookseb piir, mille juures asjad muutuvad juba päris heaks, nii et suurt rohkem polegi vaja.

Vanemas eas inimesed kulutavad reeglina küll vähem (lapsed on suureks kasvanud ja eluasemelaen makstud), kuid päris elatusmiinimumi piiril ei tahaks ilmselt keegi tantsiskleda.