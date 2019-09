Erkki Bahovski: Brexiti praeguses seisus kaotavad kõik

Brexiti referendumi ajal 2016. aastal rääkisid nii Euroopa Liitu jäämise toetajad kui ka selle vastased pigem abstraktsete argumentidega. Vastased tegid juttu küll rahast, kuid need numbrid osutusid soolapuhumiseks ning peamiselt keskendus argumentatsioon sellele, et oma riik tuleb tagasi võtta ja taastada suveräänsus. Euroopa Liitu jäämise toetajate hirmutamistaktika – või õigemini peaks ütlema, et mõningased hirmutamispunktid – ei töötanud. Peale jäid Euroopa Liidu vastased.

Nüüd aga, kolm aastat pärast referendumit, on seesama Brexitit ajav valitsus avaldanud Yellowhammeri raporti, milles tuuakse üsna konkreetselt ära, mis juhtub siis, kui britid lahkuvad Euroopa Liidust ilma leppeta 31. oktoobril. Nii nagu seda soovib kuupäeva osas peaminister Boris Johnson.

Korrakem üle: tegu pole Euroopa Liidu pooldajate kampaaniadokumendiga, vaid Briti valitsuse enda koostatud seisukohaga. Missugused on siis Yellowhammeri põhipunktid?