Saksamaa kantsler Angela Merkel teatas 13. oktoobril Pariisis Prantsusmaa presidenti Emmanuel Macroni külastades, et Brexiti-järgne Ühendkuningriik on Euroopa Liidule “potentsiaalne konkurent” ja et EL kehtestab brittidele tollitariifid, kui viimased ei mängi ELiga üht mängu riigiabi reeglite alal.

“Me peame seda tegema teadmisega, et Ühendkuningriigi lahkumisega tekib meile potentsiaalne konkurent. Ütlen sellega, et peale Hiina ja USA on ka Ühendkuningriik,” toob ajakiri Politico ära Merkeli sõnad.

Eestile tekib siin kohe kaks küsimust.