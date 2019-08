Erkki Bahovski: Vene vägede väljaviimine oli ärakasutatud ajalooline šanss

Erkki Bahovski Diplomaatia peatoimetaja RUS

Vene vägede väljaviimine Eestist oli osa suuremast protsessist, millega Vene väed lahkusid Ida-Euroopast. KÜLLIKE ROOVÄLI/Õhtuleht

On äraleierdatud tõdemus, et Vene vägede väljaviimine 31. augustil 1994 lõpetas Eestis Teise maailmasõja. Saatuse paradoksina on Teisele maailmasõjale aluse pannud Molotovi–Ribbentropi pakti ja Vene vägede väljaviimise aastapäev vaid kaheksapäevase vahega – ühest sai 23. augustil 80 aastat ja teisest möödub 25 aastat.