Ent avalikkuse eest varjatult on tulnud ka selged poliitilised sõnumid selle kohta, et Eesti valitsuse liikmete äärmuslik käitumine ärritab meie liitlasi. Kaks nädalat tagasi külastas Tallinna USA rahandusministeeriumi rahapesuga tegelev aseminister Marshall Billingslea. Et tegu oli Eesti jaoks tõesti olulise külalisega, näitab asjaolu, et temaga kohtusid nii peaminister Jüri Ratas kui ka president Kersti Kaljulaid isiklikult.