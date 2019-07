Soomes jaotati veel hiljaaegu õpilased kooliastme järgi lausa eri hoonetesse. Paar aastat tagasi kuulsin ühelt Soome koolijuhilt, et nüüd juurutatakse seal ühiseid vahetunde, kus kõik õpilased on koos, et nad saaksid omavahel suhelda ja üksteisega harjuda.

Kuulasin seda skeptiliselt: no millest on puberteediealisel algklassi juntsuga rääkida?