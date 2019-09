Kui Katrinilt auto ära võtta või kui kütuse hind üle jõu käivalt kalliks kergitada, on tal valikuid vähe – kas jätta kodu maha ja kolida linna või täiustada maa-asula elukeskkonda “mugavustega” nagu kauplus, apteek, juuksur ... kaasates selleks teisi, kes ümbruskonnas veel elavad. Teisisõnu, kas inimesed lepivad kasinate “tänapäevaste” võimalustega maal või kolivad sinna, kus on kõike rohkem? Arvan, et kolivad linna, kuhu nad praegugi alatasa sõidavad, kulutades selleks ohtralt aega ja kütust. Aga mis neil muud üle jääb?