Vaatamata sellele, et viimastel aastatel on tuliselt õigustatud kujundavat hindamist, mille puhul asendab numbreid selgitav jutt, mis teoreetikute sõnul motiveerib õpilasi rohkem õppima, kuna väärtustab õpiprotsessi ja -tahet enam kui tulemusi – numbreid. Aga võta näpust, number on ikka ülim.